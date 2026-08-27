МЗС повідомляє про зниклих у Непалі після повені 55 громадян України, "Чорноморка" просить допомоги у розшуку колег

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Внаслідок повені та зсуву ґрунту в Непалі понад тисяча людей вважаються зниклими безвісти, серед них 55 громадян України, повідомили журналістам в Міністерстві закордонних справ.

"За повідомленнями місцевих влад, загалом внаслідок масштабних раптових повеней та зсувів ґрунту зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 – місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн. Серед них – 55 громадян України. Це дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи", – розповіли у відомстві.

Компанія "Чорноморка" повідомила про пошук колег, які перебували в районі катастрофічної повені та зсувів на кордоні Непалу та Тибету (Китай), у районі Gyirong.

"Ми не маємо з ними жодного контакту, і зараз будь-яка інформація про їхнє можливе місцезнаходження надзвичайно важлива для нас", – повідомляється на сторінці компанії у Лінкедин.

Компанії потрібна допомога, щоб зв’язатися з лікарнями та іншими установами, куди могли забирати людей із району Гіронг, щоб перевірити, чи є серед них співробітники "Чорноморки".

За повідомленнями місцевих влад, загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей. У МЗС зазначили, що станом на зараз інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих немає.

Наголошується, що пошуково-рятувальні операції тривають. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. Місцеві компетентні органи попереджають про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту.

Посольства України в Індії та КНР розмістили безпекові рекомендації на своїх офіційних платформах.

"Українські дипломати перебувають на постійному зв’язку з компетентними органами та службами, які здійснюють пошукові операції, родичами зниклих безвісти, а також з іноземними дипломатами в країнах перебування задля координації міжнародних зусиль з пошуку туристичних груп. Пошукові групи та офіційна влада країн перебуння отримали від українських дипустанов повну інформацію про усіх українців, з якими не вдається встановити зв’язок. Пошуки тривають", – йдеться у коментарі.

Безпосередньо у зону стихійного лиха також відправилася група співробітників посольства України в Індії. Підключений почесний консул України в Непалі.

"МЗС, Департамент консульської служби та посольства України в Індії та КНР продовжують здійснювати моніторинг ситуації та тримають справу щодо зникнення 55 громадян України на особливому контролі", – підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві закордонних справ України зазначали, що у Непалі після стихійного лиха наразі вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України, серед яких 46 туристів, із якими вранці було втрачено зв’язок. Зокрема на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з особами зі згаданого списку.