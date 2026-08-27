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ЦПК повідомив про наймасштабнішу кібератаку на нього за 13 років

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ЦПК повідомив про наймасштабнішу кібератаку на нього за 13 років

Кількість кібератак щодо членів команди Центру протидії корупції (ЦПК) різко зросла протягом останнього місяця, повідомляється на сайті організації в четвер.

"За всі 13 років діяльності організація вперше зустрічається з таким насиченням та розмаїттям спроб зламати наш цифровий простір: персоніфіковані фішинги; створення фейкових акаунтів в соціальних мережах; блокування та видалення справжніх акаунтів в соціальних мережах; злам особистих пристроїв. Останні спроби зламу йшли від хакерів, пов’язаних з Північною Кореєю", – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в кінці липня поточного року з невідомих причин було заблоковано профіль в Інстаграмі виконавчої директорки ЦПК Дар’ї Каленюк, яка вела відеотрансляції протестних акцій на площі Франка в центрі Києва, а також відбулася серія атак проти потенційних учасників конференції URC 2026 Gdansk, зокрема, від імені нібито спецпосланника щодо відбудови України в уряді Польщі розсилали фішингові посилання та шкідливі файли в Signal та Gmail, а пізніше зловмисники видавали себе за U.S.-Ukraine Business Council (USUBC). Також відомо про злам особистих пристроїв одного з членів команди ЦПК.

"Зловмисники діють дуже точково: вони маскуються під представників НАТО, європейських спецпосланників, використовують непублічні фото наших членів команди, створюючи акаунти-клони. Ці факти можуть свідчити про системне полювання за чутливою інформацією та спроби дискредитації", – коментує аналітикиня ЦПК Антоніна Волкотруб.

У ЦПК вважають, що частина кібератак може здійснюватися зі сторони нереформованих правоохоронних органів задля посилення дискредитаційної кампанії проти них та загострення політичних переслідувань.

"Прохання до партнерів: якщо ви отримуєте повідомлення від членів команди ЦПК в соцмережах та месенджерах, верифікуйте з ким саме ви спілкуєтеся. Перевіряйте, чи коректно вказані номери телефону в месенджерах, зайвий раз перетелефонуйте, ставте уточнюючі питання… Центр протидії корупції вживає посилених заходів задля цифрової безпеки членів команди та наших партнерів", – йдеться в повідомленні.

#кібератака #цпк
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