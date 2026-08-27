На Дніпропетровщині 5 людей поранено внаслідок атаки на Нікополь

Російські окупанти атакували середмістя Нікополя, застосувавши артилерію, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"П’ятеро людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

За його інформацією. 55-річна жінка та 72-річний чоловік госпіталізовані у важкому стані. В лікарні і 71-річний чоловік, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих оговтуватися будуть вдома.

Крім того, пошкоджено навчальні заклади, магазини, кафе, банки, авто.