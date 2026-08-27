Удар РФ знищив все обладнання Херсонської ТЕЦ – СЕО "Нафтогазу"

У ніч на четвер російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи "Нафтогаз", внаслідок чого вона зазнала критичних руйнувань, повідомив в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищено й виведено з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції", – зазначив Федоренко, слова якого наводяться в телеграм Групи.

Згідно з повідомленням, по території станції завдано удару одразу чотирма керованими керованими авіаційними бомбами (КАБ).

"Росіяни вдарили по винятково цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", – прокоментував Федоренко.

Як повідомлялося, 26 серпня РФ вдарила КАБом по Херсонській ТЕЦ. Основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.