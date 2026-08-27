Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Удар РФ знищив все обладнання Херсонської ТЕЦ – СЕО "Нафтогазу"

1 хв читати
Додати як джерело
Удар РФ знищив все обладнання Херсонської ТЕЦ – СЕО "Нафтогазу"
Фото: Нафтогаз

У ніч на четвер російські війська повторно атакували Херсонську ТЕЦ Групи "Нафтогаз", внаслідок чого вона зазнала критичних руйнувань, повідомив в. о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищено й виведено з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції", – зазначив Федоренко, слова якого наводяться в телеграм Групи.

Згідно з повідомленням, по території станції завдано удару одразу чотирма керованими керованими авіаційними бомбами (КАБ).

"Росіяни вдарили по винятково цивільному об’єкту, який забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона. Ця атака не має жодного військового сенсу. Її єдина мета – терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону", – прокоментував Федоренко.

Як повідомлялося, 26 серпня РФ вдарила КАБом по Херсонській ТЕЦ. Основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань.

#херсонська_тец #каби
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Внаслідок російського обстрілу є серйозні руйнування критичної інфраструктури в кількох областях України, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. …

Читати
Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгенієм Хмарою і представниками Генераль…

Читати