Єврокомісія не отримувала листа 4 держав-членів щодо використання росактивів для України, але це питання з порядку денного не знімалося, – речник

Європейська комісія не отримувала листа від чотирьох держав-членів Європейського Союзу щодо подальшого використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Разом з тим, робота над цим питанням не припинялася.

Про це у четвер в Брюсселі журналістам повідомив речник Європейської комісії з питань бюджету та економіки Балаш Уйварі, коментуючи відповідну інформацію.

"Наразі ми не отримали жодного листа. Але дозвольте мені просто сказати, що це питання ніколи не знімалося з порядку денного", – констатував він.

Речник зазначив, що "це питання стоїть на порядку денному" Європейської комісії від часу засідання Європейської Ради, що відбулося 18 грудня 2026 року. На ньому лідери ЄС "закликали продовжити вивчення правових та технічних аспектів потенційного репараційного кредиту (для України – ІФ-У), який би базувався саме на іммобілізованих російських активах, що знаходяться в Європейському Союзі". "Отже, така позиція залишається з того часу. Це питання залишається на порядку денному. І, звичайно, Комісія готова надати будь-яку допомогу, яка може знадобитися в цьому контексті", – наголосив Уйварі.

Як повідомлялося, Financial Times із посиланням на джерела повідомив, що низка європейських країн планує закликати ЄС повернутися до плану використання заморожених активів РФ для допомоги Україні у зв’язку з занепокоєнням щодо нестачі фінансування Києва. Зокрема, коаліція з кількох країн надішле до Єврокомісії листа із закликом відновити роботу над використанням активів РФ для допомоги Україні. Серед цих країн фігурують Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща.