Групі депутатів Київської облради повідомлено про підозру у привласненні понад 3 млн грн бюджетних виплат

Повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства депутатам Київської обласної ради та їхнім близьким родичам: фігуранти перетворили соціальний проєкт "Турбота" із щорічними виплатами допомоги мешканцям Київщини на інструмент привласнення державних субвенцій, повідомляє Національна поліція України.

В телеграм-каналі в четвер Нацполіція зазначає, що в межах цільової програми "Турбота" мешканці Київщини, які потребують додаткового соціального захисту, дороговартісного лікування, перенесли тяжкі захворювання або втратили близьких, мають право раз на рік отримувати матеріальну допомогу.

"Водночас учасники схеми фактично перетворили соціальний проєкт на інструмент привласнення державних субвенцій – у той час як окремим жителям області зі складними діагнозами платили від кількох сотень до кількох десятків тисяч гривень, родичі та довірені особи депутатів без належного документального підтвердження отримували виплати, які в окремих випадках могли сягати сотень тисяч гривень", – наголошують в поліції.

Згідно з повідомленням, упродовж 2021-2025 років батьки одного з фігурантів неодноразово отримували гроші за програмою "Турбота" нібито на лікування.

"Водночас з’ясувалося, що зазначені особи не перебували у скрутному матеріальному становищі. Зокрема, мати депутата протягом останніх років придбала нерухомість та дороговартісний автомобіль, загальною вартістю понад 3,5 млн грн", – зазначають в поліції.

Крім того, під час аналізу руху коштів правоохоронці встановили окремі випадки використання отриманої матеріальної допомоги на оплату послуг естетичної медицини, стоматології та інших витрат, які не відповідали заявленим підставам для отримання бюджетних коштів.

"Наразі правоохоронці зібрали докази шахрайського заволодіння учасниками злочинної групи матеріальної допомоги на загальну суму понад 3 млн грн", інформують в Нацполіції.

На підставі зібраних доказів дев’ятьом особам – депутатам Київської обласної ради та близьким родичам – повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.