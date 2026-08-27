Сили оборони уразили основний і запасний командні пункти противника у районі Донецька – Генштаб ЗСУ

У середу, 26 серпня, та в ніч на 27 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об’єктів противника, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Так, у районі Донецька ракетами повітряного базування уражено основний та запасний командні пункти російських окупантів", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

У районі Чонгара (Херсонська обл.) іншими засобами уражено ремонтно-відновлювальний підрозділ противника та пункт управління БпЛА в Оленівці на на ТОТ українського Криму.

Крім того, уражено райони зосередження живої сили окупантів у районах Новопетрівки (Запорізька обл.) та Восході в окупованому Криму.

Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються.