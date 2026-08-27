Рух низки потягів в Україні затримується більш як на 17 годин через повітряну атаку окупантів

Внаслідок російської повітряної атаки у четвер, 27 серпня, в Україні затримується низка поїздів АТ "Укрзалізниці" більш ніж на 17 годин, йдеться в інформації про рух потягів на сайті компанії.

Згідно з останніми оновленнями станом на 12:43 найбільші затримки у русі мають потяги № 775/776 Суми – Київ-Пас. – 17 год. 15 хв, №93/94 Харків-Пас. – Хелм – 11 год. 30 хв. та №83/84 Дніпро-Головний – Мукачево – на 6 год. 22 хв.

Ще низка потягів, зокрема № 7/8 Харків-Пас. – Одеса-Головна затримується на 7 год. 46 хв., № 37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас. – на 7 год. 15 хв., №85/86 Запоріжжя-1 – Львів та №5/6 Запоріжжя-1 – Ясиня – на 7 год. 25 хв.

Водночас потяги № 79/80 Дніпро-Головний – Львів та №119/120 Дніпро-Головний – Хелм мають затримку в русі 6 год. 52 хв.

Як повідомяли зранку Повітряні сили України, у ніч на 27 серпня росіяни атакували територію України двома протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", а також 258 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основними напрямками удару стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.