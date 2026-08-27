Глава МВС: На Чернігівщині триває евакуація, з небезпечних територій вдалося вивезти майже 180 людей, зокрема 61 дитину

Майже два місяці на Чернігівщині триває обов’язкова евакуація з 19 населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами, наразі вдалося вивезти майже 180 людей, зокрема 61 дитину, евакуаційні групи МВС продовжують працювати, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

В телеграм-каналі в четвер він написав про своє робоче відрядження до Чернігівської області. "Розпочав з прикордонних громад – тих, які росіяни атакують не лише дронами, а й артилерією та мінометами", – зазначив міністр.

За словами Вигівського, з початку року на Чернігівщині зафіксовано понад 7,5 тис. обстрілів, переважно по цивільній інфраструктурі, від початку літа окупанти почали запускати по області "Бандеролі".

Міністр поінформував, що разом з очільником ОВА В’ячеславом Чаусом провів оперативну нараду – заслухали доповіді керівництва районної військової адміністрації, начальників поліції та ДСНС області.

"Головне питання – це безпека людей. Майже два місяці на Чернігівщині триває обов’язкова евакуація з 19 населених пунктів, які постійно перебувають під обстрілами. Окупанти полюють на приватні домоволодіння, цивільні автомобілі, людей, які просто йдуть вулицею", – наголосив глава МВС.

В цьому контексті він повідомив: "Вже вдалося вивезти з небезпечних територій майже 180 людей, зокрема 61 дитину. Наші евакуаційні групи продовжують працювати – інформують громадян і готові допомогти в будь-який момент".

Вигівський закликав жителів Чернігівщини зважати на небезпеку та підступність ворога.

Також міністр розказав, що поспілкувався із військовими, які несуть службу на цьому напрямку – прикордонниками, гвардійцями, командирами підрозділів Збройних сил України.

"Розуміємо виклики на прикордонні, готові реагувати відповідно. Обговорили питання підсилення підрозділів системи МВС та покращення взаємодії між усіма складовими Сил безпеки та оборони України", – резюмував глава МВС.