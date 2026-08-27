Найближчі дні в Україні будуть відносно теплі, ночі прохолодні, місцями короткочасні дощі з грозами

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються на півдні та південному-сході України в п’ятницю, 28 серпня, а вночі і в більшості центральних областей, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі та вранці в Карпатах та на Прикарпатті місцями туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні, південному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні, південному сході 13-18°; вдень 21-26°, на Закарпатті до 31°.

В Києві 28 серпня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорлогічних спостережень найвища температура 28 серпня вдень була +35,7° в 2023р., найнижча вночі +6°С в 1970р.

В суботу, 29 серпня, в Україні без опадів, лише вночі в Криму, вдень на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні країни 13-18°; вдень 23-28°, на Закарпатті та півдні країни до 31°.

В Києві 29 серпня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.