СБУ викрила ще 5 проросійських агітаторів, серед них – керівниця райадміністрації та дезертир

Служба безпеки України викрила ще п’ятьох прокремлівських агітаторів у різних регіонах України: зловмисники виправдовували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів, зокрема обстріли українських міст.

"В Одесі контррозвідка СБУ затримала керівницю однієї з районних адміністрацій міськради, яка вихваляла тимчасову окупацію східних регіонів України", – йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в четвер.

Задокументовано, як фігурантка публікувала свої антиукраїнські дописи у різних чатах телеграм-каналів.

У Запоріжжі, за інформацією відомства, контррозвідники Служби викрили місцевого жителя, який після самовільного залишення військової частини намагався влаштуватися до оборонного заводу.

"Як з’ясувало розслідування, дезертир писав прокремлівські коментарі в російських соцмережах – "Однокласники" та "ВКонтакте", де героїзував збройні угруповання рф", – зазначається в повідомленні.

У Сумах, як інформує СБУ, підозру отримала очільниця однієї з комунальних установ міськради. За матеріалами справи, чиновниця виправдовувала російські обстріли обласного центру та прилеглих районів, а також агітувала за підтримку збройних угруповань РФ.

Встановлено, що посадовиця поширювала прокремлівський контент у вигляді коментарів у чатах телеграм-каналів.

Крім того, згідно з повідомленням, у Херсоні кіберфахівці СБУ викрили місцеву безробітну, яка зареєструвалася у ворожому чат-боті для передачі ворогу розвідданих про внутрішню обстановку у прифронтовому місті.

Задокументовано, що російські спецслужбісти використовують інтернет-ресурс для збору інформації про Сили оборони та учасників руху опору на лівобережжі південного регіону.

"У Черкасах викрито ще одного агітатора, який у Телеграмі поширював фейки про українських військових та оперативну ситуацію на фронті, а також заперечував повномасштабну агресію рф", – інформують в українській спецслужбі.

Ініційовані СБУ судові лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили агітаторам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників); ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини, вчинене в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Запорізькій, Сумській, Херсонській та Черкаській областях за процесуального керівництва обласних прокуратур та Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.