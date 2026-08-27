Окупанти вдарили по ТЦ в Харкові, є постраждалі

У Харкові зафіксовано влучання російського дрона в торговельний центр в Основ’янському районі, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Їхня кількість і стан уточнюються", – написав він у телеграм-каналі.
У Харкові зафіксовано влучання російського дрона в торговельний центр в Основ’янському районі, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Їхня кількість і стан уточнюються", – написав він у телеграм-каналі.
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