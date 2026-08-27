Швеція та ще три країни ЄС ініціюють використання заморожених російських активів на користь України – ЗМІ

Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія підготували спільний лист до керівництва Європейського Союзу із закликом повернутися до обговорення використання заморожених фінансових активів Росії для безпосередньої підтримки України, проєкт листа опублікувало видання Kyiv Independent.

Ініціаторкою звернення виступила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард. Автори документа пропонують міністрам закордонних справ країн ЄС провести перше обговорення цього питання під час неформальної зустрічі в Ірландії на початку вересня.

"ЄС повинен і надалі надавати Україні всебічну, передбачувану та структуровану фінансову підтримку відповідно до її потреб. Ми вважаємо, що зараз настав час повернутися до питання про те, як ми можемо й надалі використовувати заморожені активи Росії на користь України", – йдеться у проєкті листа.

У документі наголошується, що затверджений у квітні кредит у розмірі 90 мільярдів євро покриває лише дві третини фінансових потреб Києва до кінця 2027 року. Решта бюджетного дефіциту залишається незаповненою, що змушує шукати нові шляхи фінансування без додаткового навантаження на європейських платників податків. Наразі в Європі знерухомлено понад 200 мільярдів євро російських активів.

Дипломати пропонують Європейській комісії розробити нові механізми використання цих коштів, які б передбачали рівномірний розподіл юридичних та фінансових ризиків між усіма державами-членами ЄС. Це має розвіяти занепокоєння таких країн, як Бельгія, яка раніше побоювалася можливих судових позовів з боку Росії та непропорційного фінансового тягаря.