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Буданов анонсував можливу зустріч української та російської делегацій у вересні

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Буданов анонсував можливу зустріч української та російської делегацій у вересні
Фото: Фото: організатори форуму

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував наступні події в рамках переговорів щодо завершення російсько-української війни на вересень поточного року.

"Я казав, що ми його (переговорний трек – ІФ-У), дасть Бог, оживимо трошки. Ось і побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", – сказав Буданов в коментарі "Новини.live" у четвер.

На уточнююче запитання, чи варто очікувати цієї зустрічі у вересні, він відповів: "Мабуть що у вересні".

На запитання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговорників, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими вже ж. Без них ніяк".

#переговори #буданов
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