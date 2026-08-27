Буданов анонсував можливу зустріч української та російської делегацій у вересні

Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував наступні події в рамках переговорів щодо завершення російсько-української війни на вересень поточного року.

"Я казав, що ми його (переговорний трек – ІФ-У), дасть Бог, оживимо трошки. Ось і побачили через кілька днів приїзд цієї поважної людини. Далі ще будуть події", – сказав Буданов в коментарі "Новини.live" у четвер.

На уточнююче запитання, чи варто очікувати цієї зустрічі у вересні, він відповів: "Мабуть що у вересні".

На запитання, чи йдеться про зустріч українських і російських переговорників, Буданов відповів: "Я сподіваюся на це, так. Ну, і американськими вже ж. Без них ніяк".