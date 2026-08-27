Суркіс спростував чутки про пошкодження стадіону імені Лобановського під час атаки на Київ

Президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс спростував інформацію про пошкодження стадіону імені Валерія Лобановського внаслідок російської атаки вранці 27 серпня.

"Ні, стадіон "Динамо" не постраждав, прилетіло поряд", – сказав Суркіс в коментарі виданню "Чемпіон".

Пізніше в мережі з’явилися свіжі відеозаписи з території спортивного комплексу, які повністю підтвердили відсутність ушкоджень.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про пошкодження спортивного комплексу, однак конкретна споруда не називалася. Одночасно в соцмережах і ЗМІ поширилося відео, на якому було видно задимлення в районі стадіону "Динамо".