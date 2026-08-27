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Суркіс спростував чутки про пошкодження стадіону імені Лобановського під час атаки на Київ

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Фото ілюстративне
Фото ілюстративне | Фото: ФК "Динамо"

Президент футбольного клубу "Динамо" Ігор Суркіс спростував інформацію про пошкодження стадіону імені Валерія Лобановського внаслідок російської атаки вранці 27 серпня.

"Ні, стадіон "Динамо" не постраждав, прилетіло поряд", – сказав Суркіс в коментарі виданню "Чемпіон".

Пізніше в мережі з’явилися свіжі відеозаписи з території спортивного комплексу, які повністю підтвердили відсутність ушкоджень.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомляла про пошкодження спортивного комплексу, однак конкретна споруда не називалася. Одночасно в соцмережах і ЗМІ поширилося відео, на якому було видно задимлення в районі стадіону "Динамо".

#атака_рф #стадіон_ім_лобановського #спростування
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