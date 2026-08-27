Поєднання сучасних технологій та спецпризначенців на полі бою – один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР "Ferrata", зазначає розвідник

Поєднання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, та спецпризначенців на полі бою, – один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР МО України "Ferrata", наголосив командир морського відділення "Чорноморський легіон" спецпідрозділу "Ferrata" з позивним Дев’ятий.

"Найголовніше правило, про яке забувають молоді футуристи, які виробляють дрони, – місце, куди не ступила нога людини, не є звільненим. Тож ми прихильники синхронізації роботизованої техніки, технологій, інших пристроїв, які можна використовувати в рамках бойових операцій, штучного інтелекту, а також безпосередньо людської участі – спецназу з досвідом і навичками", – пояснив розвідник в ексклюзивному інтерв’ю Дженні Клочко.

Також він розповів про тестування нової системи для безекіпажних платформ, яка дозволить ще ефективніше воювати з агресором.

"Я чітко розумію, що на цей час ми всі вже є легендами цієї війни. "Група 13", Чорноморський легіон, "Спецпідрозділ Тимура", "Артан", "Шаманбат", інші підрозділи ГУР – безліч хлопців, які вже є легендами. Наше завдання зараз – знищувати ворога", – наголосив Дев’ятий.

Розвідник зауважив, що держава-агресор РФ теж розбудовує проєкти безекіпажних морських комплексів, тому Україні важливо постійно вдосконалюватися, підвищувати рівень технологічних засобів і тактик їхнього застосування.