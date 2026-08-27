Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Поєднання сучасних технологій та спецпризначенців на полі бою – один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР "Ferrata", зазначає розвідник

1 хв читати
Додати як джерело
Поєднання сучасних технологій та спецпризначенців на полі бою – один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР "Ferrata", зазначає розвідник
Фото: ГУР МО

Поєднання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, та спецпризначенців на полі бою, – один із принципів роботи підрозділу активних дій ГУР МО України "Ferrata", наголосив командир морського відділення "Чорноморський легіон" спецпідрозділу "Ferrata" з позивним Дев’ятий.

"Найголовніше правило, про яке забувають молоді футуристи, які виробляють дрони, – місце, куди не ступила нога людини, не є звільненим. Тож ми прихильники синхронізації роботизованої техніки, технологій, інших пристроїв, які можна використовувати в рамках бойових операцій, штучного інтелекту, а також безпосередньо людської участі – спецназу з досвідом і навичками", – пояснив розвідник в ексклюзивному інтерв’ю Дженні Клочко.

Також він розповів про тестування нової системи для безекіпажних платформ, яка дозволить ще ефективніше воювати з агресором.

"Я чітко розумію, що на цей час ми всі вже є легендами цієї війни. "Група 13", Чорноморський легіон, "Спецпідрозділ Тимура", "Артан", "Шаманбат", інші підрозділи ГУР – безліч хлопців, які вже є легендами. Наше завдання зараз – знищувати ворога", – наголосив Дев’ятий.

Розвідник зауважив, що держава-агресор РФ теж розбудовує проєкти безекіпажних морських комплексів, тому Україні важливо постійно вдосконалюватися, підвищувати рівень технологічних засобів і тактик їхнього застосування.

#ferrata #гур_мо #технології
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Внаслідок російського обстрілу є серйозні руйнування критичної інфраструктури в кількох областях України, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький. …

Читати
Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгенієм Хмарою і представниками Генераль…

Читати