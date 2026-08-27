Росіяни 44 рази обстріляли Донеччину, одна людина загинула, 9 поранено

Російські окупанти за минулу добу 44 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 26 серпня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Краматорську. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", – написав Філашкін в телеграм-каналі.

Так, у Краматорську внаслідок обстрілів 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено багатоповерхівки. У Слов’янську поранено 3 людини, пошкоджено 12 багатоповерхівок. У Дружківці поранено 2 людини.

У Райгородку Миколаївської громади зруйновано 5 приватних будинків, ще 21 – пошкоджено; у Билбасівці пошкоджено 2 крамниці і автомобіль.

У Привіллі Черкаської громади пошкоджено 6 приватних будинків та інфраструктурний об’єкт. У Курициному Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок і технічну споруду. В Олександрівці пошкоджено автомобіль; в Очеретиному поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки і авто; у Мирній Долині пошкоджено приватний будинок і 2 автівки. В Андріївці 3 будинки зруйновано і 4 пошкоджено.

З лінії фронту за добу евакуйовано 1582 людини, у тому числі 44 дитини.