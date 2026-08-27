Корецький про російський обстріл: Під ударами була критична інфраструктура, є серйозні руйнування в кількох областях

Внаслідок російського обстрілу є серйозні руйнування критичної інфраструктури в кількох областях України, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Під ударами була критична інфраструктура. Є серйозні руйнування в кількох областях", – написав він в телеграм-каналі, коментуючи масовану атаку РФ балістикою та дронами по всій країні.

За словами Корецького, росіяни гатили по Києву, Київській, Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Полтавській областях.

"Унаслідок атак постраждали п’ятеро людей у Кривому Розі та Запоріжжі. У Краматорську рятувальники врятували чотирьох людей після удару КАБом по багатоповерхівці. Медики надають їм необхідну допомогу. На Київщині рятувальники працюють над ліквідацією наслідків після удару дронами по підприємствах", – розповів прем’єр.