Викрито двох військових на вимаганні 4,48 млн грн хабаря за прийняття засобів РЕБ

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) викрили двох військовослужбовців військової частини ЗСУ на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди від представників підприємства за забезпечення безперешкодного прийняття засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), повідомляє САП.

У телеграм-каналі в четвер САП інформує, що в жовтні 2025 року громадська організація уклала договір із приватним товариством на закупівлю засобів РЕБ для військової частини загальною вартістю понад 22,4 млн грн.

"У межах досудового розслідування встановлено, що офіцер запропонував за грошову винагороду безперешкодно прийняти засоби РЕБ. Розмір неправомірної вигоди мав становити 10% від суми контракту – 2,24 млн грн", – йдеться в повідомленні.

В антикорупційній прокуратурі зазначають, що, отримавши відмову, військовослужбовець залучив до своєї злочинної діяльності інших осіб та почав створювати перешкоди у виконанні контракту на постачання засобів РЕБ.

"Крім того, він збільшив суму неправомірної вигоди, яку вимагав у постачальника, до 20% від вартості договору – 4,48 млн грн", – уточнюється в повідомленні.

Слідством задокументовано факт одержання одним зі спільників офіцера частини коштів у розмірі $20 тис.

САП наголошує, що після отримання частини коштів особи не припинили свою злочинну діяльність і продовжували вимагати другу частину неправомірної вигоди в сумі $80 тис.

Наразі ввійськовослужбовців затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК.