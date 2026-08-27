Кабмін збереже на час мобілізації робоче місце за першим заступником голови Держгеокадастру Мірошниченком

Кабінет міністрів ухвалив рішення зберегти за першим заступником голови Державної служби України з питань геодезії‚ картографії та кадастру Анатолієм Мірошниченком робоче місце і посаду на час мобілізації.

Згідно з розпорядженням №850 від 26 серпня, уряд ухвалив рішення вважати першого заступника голови Державної служби України з питань геодезії‚ картографії та кадастру Анатолія Мірошниченка, звільненого з роботи у зв’язку з призовом на військову службу під час мобілізації, таким, за яким зберігаються місце роботи і зазначена посада до дня його фактичного звільнення з військової служби.