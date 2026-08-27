Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни – Зеленський

В Україні з ночі триває ліквідація наслідків російського комбінованого удару із застосуванням балістики та дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині. На Харківщині били по житлових будинках. У Краматорську КАБ вдарив по багатоповерхівці. Чотирьох людей підрозділам ДСНС вдалося врятувати. Три людини постраждали у Запоріжжі, двоє – у Кривому Розі. Був удар по житловій багатоповерхівці в Одесі. У Чубинському на Київщині всі необхідні служби залучено, щоб ліквідувати пожежі на підприємствах після удару дронами", – написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він наголосив, що Росія продовжує вкладатись у ракети і розширення своєї війни, а отже, потрібно більше протидії цьому.

"Зараз на тижні були важливі рішення на посилення української ППО від наших європейських союзників. Важливо, щоб вони доповнювалися також додатковими пакетами захисту від балістики, передусім через PURL. Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня. Щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється Москва, щоб війну не зупиняти. Вдячний кожному, хто це розуміє та допомагає", – резюмував президент.