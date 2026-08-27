Кабмін призначив Малярчук заступником міністра ветеранів, Немчінова – в.о. державного секретаря Мінветеранів

Кабінет міністрів України призначив Ольгу Малярчук заступником міністра у справах ветеранів і Олега Немчінова – в.о. державного секретаря Міністерства у справах ветеранів, йдеться у розпорядженнях уряду №№844 і 847 від 26 серпня.

Згідно з розпорядженням уряду №841 від 26 серпня, Юрія Бутенка звільнено з посади держсекретаря Мінветеранів за угодою сторін.

У зв’язку з цим тимчасово, до призначення в установленому порядку держсекретаря Мінветеранів, виконання обов’язків держсекретаря покладено на начальника відділу спорту ветеранів війни Олега Немчінова.

Крім того, розпорядженням №851 від 26 серпня уряд скасував призначення Ігоря Пискуна заступником міністра ветеранів, яке відбулося 21 серпня.

Як повідомлялося, 16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів, зокрема призначила начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма міністром у справах ветеранів.