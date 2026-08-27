Внаслідок російських ударів по Чернігівщині згоріла церква, постраждали цивільні

Російські окупанти протягом минулої доби, 26 серпня, продовжували атакувати Чернігівщину із застосуванням БПЛА, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Учора вдень росіяни вдарили по Чернігову реактивним дроном. Четверо цивільних людей постраждали. Чоловікові та жінці надали необхідну допомогу на місці, ще двох чоловіків доправили до лікарні. Зруйнована складська будівля, пошкоджена вантажівка", – написав Чаус в телеграм-каналі.

Крім того, у Сновській громаді ворог "молнією" влучив просто по церкві – будівля згоріла. В іншому селі атакував приміщення підприємства, що не працює.

У Корюківській громаді через удар безпілотника горів настил у лісі – пожежу вдалося загасити.

Були також зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі на Чернігівщині.