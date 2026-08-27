Сили оборони знешкодили 233 повітряні цілі противника, в т. ч. ракети – ПС ЗСУ

У ніч на 27 серпня росіяни атакували територію України двома протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, а також 258 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено протикорабельну ракету Онікс, 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23, 3 S8000 "Бандероль", а також 222 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 11 локаціях. Крім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей, інформація щодо них уточнюється", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що основними напрямками удару стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БПЛА.