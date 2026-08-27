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Голові райсуду та посереднику повідомлено про підозру у створенні схеми для уникнення мобілізації

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Повідомлено про підозру голові одного з районних судів Київської області та посереднику у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України), повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, суддя допоміг військовозобов’язаному уникнути призову під час мобілізації.

У березні 2026 року під час зустрічі, організованої знайомим-посередником, чоловік повідомив судді про намір уникнути мобілізації. Суддя порадив оформити оренду житла та зареєструватися як внутрішньо переміщена особа, щоб справа могла розглядатися саме в суді, який він очолював, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм.

Надалі військовозобов’язаний підготував заяву про встановлення факту самостійного виховання дитини та необхідні документи.

У травні суддя особисто отримав ці матеріали, а після відкриття провадження, за даними слідства, надавав вказівки щодо подальшого оформлення документів та позиції колишньої дружини заявника.

У липні він повідомив чоловікові, що справу розглянуто на його користь та назвав час, коли можна буде отримати копію рішення.

У серпні посередник повідомив військовозобов’язаному про необхідність передати $2 500для судді. Через три дні чоловік передав йому зазначену суму.

За даними слідства, таким чином були створені підстави для уникнення призову під час мобілізації, що перешкоджало комплектуванню Збройних cил України та інших військових формувань особовим складом.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Під час слідства будуть перевірятися інші понад 100 судових рішень, ухвалених суддею з аналогічних питань.

#райсуд #ухилянти #схема
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