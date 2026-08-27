Семеро постраждалих внаслідок обстрілів Харківської області протягом доби – Синєгубов

Протягом минулої доби ворог завдав ударів безпілотниками різних типів по Харкову і 19 населених пунктах області, 7 людей постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У м. Харків 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес; у с. Зелений Гай Великобурлуцької громади поранено 57-річного чоловіка і 55-річну жінку; у сел. Великий Бурлук зазнала поранень 68-річна жінка; у м. Дергачі отримали гостру реакцію на стрес 87-річний чоловік і 89-річна жінка; у м. Лозова зазнала гострої реакції на стрес 70-річна жінка", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.