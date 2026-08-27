Наслідки ворожої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, автівки, гімназію та медзаклад

У Києві після чергової нічної атаки російських військ зафіксували пошкодження у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад. Потерпілих немає", – інформують у відомстві станом на ранок четверга.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення.