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Наслідки ворожої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, автівки, гімназію та медзаклад

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Наслідки ворожої атаки на Київ: пошкоджено житлові будинки, автівки, гімназію та медзаклад
Фото: поліція Києва

У Києві після чергової нічної атаки російських військ зафіксували пошкодження у Деснянському, Оболонському, Подільському та Шевченківському районах, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі, автомобілі, приміщення гімназії та медичний заклад. Потерпілих немає", – інформують у відомстві станом на ранок четверга.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти мирного населення. 

#київ #атака_рф #пошкодження
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