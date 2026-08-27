Повені в Непалі забрали життя 162 людей, ще 558 осіб зникли безвісти

Щонайменше 162 людини загинули в Непалі внаслідок масштабних раптових повеней у прикордонному районі з Китаєм, тоді як ще 558 осіб вважаються зниклими безвісти в Тибеті після зсувів ґрунту, повідомляє Associated Press.

"Зсуви ґрунту в Тибеті, спричинені обвалом льодовика, призвели до загибелі трьох людей, тоді як 558 вважаються зниклими безвісти, а поліція Непалу повідомила, що щонайменше 162 людини загинули після того, як масштабні раптові повені в прикордонному районі Непалу та Китаю напередодні накрили населені пункти", – зазначається в повідомленні.

Раніше представники влади Непалу повідомляли, що 403 людини, зокрема 341 іноземець, вважаються зниклими безвісти. За словами представника туристичної ради Суніла Шарми, серед них 133 громадяни Індії, які здійснювали паломництво до гори Кайлаш у Тибеті. Також зниклими безвісти вважалися 47 громадян США, 34 Австралії, 33 Великої Британії та 24 Канади.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві закордонних справ України зазначали, що у Непалі після стихійного лиха наразі вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України, серед яких 46 туристів, із якими вранці було втрачено зв’язок. Зокрема на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв’язку з особами зі згаданого списку.