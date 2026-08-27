Сили безпілотних систем уразили за добу 1931 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1931 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 403 одиниці особового складу, з яких 178 – ліквідовано; 41 точку вильоту БпЛА; 20 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 136 одиниць автомобільної техніки; 11 артилерійських систем; 238 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера"; чотири одиниці флоту.

"З початку серпня (01-26.08) підрозділами угруповання СБС уражено 49 557 цілей противника, з них 9 004 – особового складу противника", – повідомили СБС.