Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили безпілотних систем уразили за добу 1931 ворожу ціль

1 хв читати
Додати як джерело
Сили безпілотних систем уразили за добу 1931 ворожу ціль

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 1931 ціль противника впродовж доби, повідомляють СБС в Телеграм-каналі станом на ранок четверга.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 403 одиниці особового складу, з яких 178 – ліквідовано; 41 точку вильоту БпЛА; 20 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв'язку; 136 одиниць автомобільної техніки; 11 артилерійських систем; 238 безпілотних літальних апаратів противника типу "коптер", "крило", "шахед" та "гербера"; чотири одиниці флоту.

"З початку серпня (01-26.08) підрозділами угруповання СБС уражено 49 557 цілей противника, з них 9 004 – особового складу противника", – повідомили СБС.

 

#сбс #цілі #ураження
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгенієм Хмарою і представниками Генераль…

Читати