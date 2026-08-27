Ворог атакував Київщину дронами та балістикою, є пошкодження і пожежа на складах – ОВА

Київщина в ніч на четвер зазнала атаки російських ударних дронів та балістики, унаслідок чого в Бориспільському районі виникла пожежа складських приміщень, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби", – написав Ткаченко в Телеграм-каналі.

За його словами, також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає", – зазначив очільник ОВА.