РФ вночі атакувала промислові підприємства на Полтавщині та об'єкт енергетики

Російські війська в ніч на четвер атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі Полтавської області, а також об'єкт енергетики у Миргородському районі, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, внаслідок атаки на енергетичний об'єкт сталося аварійне відключення електроенергії. Тимчасово без електропостачання залишилися споживачі у семи населених пунктах.

"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих до екстрених служб не надходило", – зазначається в повідомленні.