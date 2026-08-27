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РФ вночі атакувала промислові підприємства на Полтавщині та об'єкт енергетики

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РФ вночі атакувала промислові підприємства на Полтавщині та об'єкт енергетики
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

Російські війська в ніч на четвер атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі Полтавської області, а також об'єкт енергетики у Миргородському районі, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

За його словами, внаслідок атаки на енергетичний об'єкт сталося аварійне відключення електроенергії. Тимчасово без електропостачання залишилися споживачі у семи населених пунктах.

"Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих до екстрених служб не надходило", – зазначається в повідомленні.

 

#полтавська_область #обстріли
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