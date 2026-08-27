РФ понад 7 годин атакувала Одещину, пошкоджено 16-поверхівку та два навчальні заклади

Понад сім годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою російських військ, унаслідок якої пошкоджено 16-поверховий житловий будинок і два навчальні заклади, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, упродовж ночі російські війська цілеспрямовано атакували цивільну інфраструктуру регіону ракетами та безпілотниками.

"Пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, два навчальні заклади та приватну оселю. Руйнувань також зазнали об'єкти інфраструктури, територія елеватора, гаражі та автомобілі мешканців", – зазначив Кіпер.

Станом на момент повідомлення інформація про постраждалих, за його словами, не надходила.

"Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону", – наголосив очільник ОВА.