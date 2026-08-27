На Сумщині за добу загинула людина, ще вісім осіб поранені через ворожі обстріли

Одна людина загинула, ще вісім осіб отримали поранення внаслідок російських обстрілів Сумської області за добу, повідомила пресслужба Національної поліції України

За інформацією правоохоронців, минулої доби російські війська обстрілювали територію області, застосовуючи керовані авіабомби, артилерію, міномети та безпілотники різних типів.

"Роменська громада. Внаслідок повітряної атаки ворожими безпілотниками загинула 66-річна жінка, постраждали ще четверо людей. Білопільська громада. Внаслідок удару ворожого дрону поранено чоловіка. У Сумській та Середино-Будській громадах за медичною допомогою звернулися троє людей, які раніше отримали травми внаслідок ворожих обстрілів", – йдеться в повідомленні.