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Кількість поранених унаслідок нічної атаки РФ на Кривий Ріг зросла до трьох

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Кількість поранених унаслідок нічної атаки РФ на Кривий Ріг зросла до трьох
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

До трьох зросла кількість поранених унаслідок нічної атаки російських військ на Кривий Ріг Дніпропетровської області, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За його словами, стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.

"До трьох зросла кількість поранених через нічну атаку росіян на Кривий Ріг", – зазначено в повідомленні, поширеному ранком четверга в Телеграм.

Як повідомлялося, раніше керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначав, що унаслідок нічної атаки на Кривий Ріг було відомо про двох постраждалих. Відомо, що російські війська завдали удару по промисловому підприємству Кривого Рогу.

 

#дніпропетровська #обстріл
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