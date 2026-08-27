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Понад 50 суден очікують проходу до українських портів через Сулінський канал

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Понад 50 суден очікують проходу до українських портів через Сулінський канал

Понад 50 суден очікують проходу Сулінським каналом Дунаю в українські порти для завантаження зерна на експорт через нестачу лоцманів та пріоритет інших вантажів, повідомляє Reuters.

"Після того як російські атаки фактично заблокували чорноморські порти України, через які проходило 90% експорту зерна країни, частину вантажів перенаправили через дунайські річкові порти, які мають значно меншу пропускну спроможність", – йдеться в повідомленні.

Ситуацію ускладнює конкуренція зернових вантажів за доступ до каналу з пріоритетнішими перевезеннями, зокрема паливом. Крім того, роботу портів доводиться призупиняти під час повітряних тривог, що спричиняє додаткові затримки.

За даними консалтингової компанії ASAP Agri, станом на 25 серпня понад 50 суден очікували проходу через Сулінський канал, тоді як до українських дунайських портів щодня прямували лише від п'яти до семи суден.

У компанії зазначили, що кожен день затримки може коштувати до $8 тис., що додатково підвищує і без того високі ставки на фрахт.

"Для нинішньої ситуації це справді серйозна невдача. Сьогодні на рейді Суліни очікують близько 70 суден. Наразі реальна пропускна спроможність Сулінського каналу для суден, що прямують до українських портів, становить лише два-три судна на день. Це дуже мало", – сказала операційна менеджерка Avalon Shipping Катерина Кононенко.

 

#порти #зерно #експорт
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