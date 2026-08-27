Семеро людей, зокрема троє дітей, поранено внаслідок ворожих атак на Запорізький район

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району протягом доби поранення дістали семеро людей, зокрема троє дітей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні, розміщеному у Телеграм-каналі.

За його даними, ворог спрямував по Запоріжжю шість ракет.

Російські війська також здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Новоолександрівці, Заливному, Васильковому, Миролюбівці, Шевченківському, Малій Токмачці, Сонячному, Васинівці, Микільському, Вільнянці, Червоній Криниці, Омельнику, Свободі та Червоному Яру.

Крім того, 482 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку, Комишуваху, Біленьке, Розумівку, Смоляне, Григорівку, Новоолександрівку, Річне, Веселянку, Запасне, Новояковлівку, Бекарівку, Матвіївку, Новоіванівське, Ясну Поляну, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Преображенку, Малу Токмачку, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Червону Криницю, Омельник та Васинівку.

Ще п'ять обстрілів із реактивних систем залпового вогню зафіксували по Приморському, Гіркому та Верхній Терсі.

Також окупанти завдали 228 артилерійських ударів по Малокатеринівці, Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запасному, Новояковлівці, Запорожцю, Степногірську, Плавнях, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці, Червоній Криниці, Омельнику, Васинівці, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Верхній Терсі, Воздвижівці та Цвітковому.