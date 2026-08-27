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Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 504 од. спецтехніки – Генштаб

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Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 504 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1400 окупантів, чотири танки, 53 артсистеми, сім бронемашин, 1762 БПЛА, а також 504 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.26 склали особового складу – близько 1 482 150 (+1 400) осіб, танків – 12 304 (+4) од, бойових броньованих машин – 25 237 (+7) од, артилерійських систем – 48 694 (+53) од, РСЗВ – 2 065 (+3) од, засоби ППО – 1 590 (+2) од, літаків – 440 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземних робототехнічних комплексів – 2 404 (+17) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 483 367 (+1 762) од, крилаті ракети – 5 052 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 140 248 (+494) од, спеціальна техніка – 4 602 (+10) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #зведення
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