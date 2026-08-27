27 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

27 серпня відзначають День українського сала, Міжнародний день боксу, Всесвітній день прощення, Міжнародний день лотереї, Всесвітній день озер, День любителів бананів, Всесвітній день гри "Камінь, ножиці, папір".

День Незалежності Республіки Молдова.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Пімена Великого.

Сьогодні виповнюється 170 років з дня народження Івана Франка, видатного українського поета, письменника, перекладача та науковця, діяча українського національного відродження (27 серпня 1856, с. Нагуєвичі - 28 травня 1916, Львів).

День 1645 Російська агресія - Day 1645 Russian aggression

День українського сала

Це свято не є офіційним, але стало популярним серед українців, які в цей день обмінюються веселими картинками та беруть участь у різних заходах, пов’язаних із салом. Сало вважається національним продуктом України і має багато корисних властивостей. Воно містить вітаміни A, E, D, F та мікроелемент селен. Арахідонова кислота, яка є в салі, стимулює роботу головного мозку та серцевого м’яза, покращує роботу нирок і допомагає виводити зайвий холестерин.

День Незалежності Республіки Молдова

27 серпня Республіка Молдова святкує національне свято – День незалежності. У цей день у 1991 році Парламент Молдови затвердив Декларацію незалежності, пішовши за прикладом прибалтійських держав, а також України, Вірменії та Грузії. За декілька годин після підписання документу незалежність Молдови визнала і Румунія.

Міжнародний день боксу

Це свято було перенесено з 22 липня, щоб зв’язати його з першим чемпіонатом світу AIBA з боксу, який проводився в Гавані, Куба, 1974 року. Цей день має на меті вшанувати нелегку працю спортсменів і тренерів, а також популяризувати бокс серед населення. Бокс є одним з найдавніших і найпопулярніших видів спорту, який вимагає не лише фізичної сили, але й витримки та стратегії.

Всесвітній день прощення

Це свято було започатковане 1994 року в Канаді і з того часу поширилося на інші країни світу. Мета цього дня — заохотити людей до прощення, примирення та взаєморозуміння. Прощення є важливим елементом багатьох релігій і культур. Воно допомагає звільнитися від негативних емоцій, таких як гнів і образа, і сприяє покращенню психічного та фізичного здоров’я. У цей день людей заохочують загладжувати провину, прощати інших і, можливо, найважливіше, прощати себе.

Міжнародний день лотереї

Присвячений популяризації лотерей як форми розваги та можливості виграти призи. Лотереї мають давню історію, яка сягає ще античних часів. Наприклад, перша відома лотерея була проведена 1466 року в Брюгге, Бельгія, вдовою художника Яна ван Ейка. Лотереї стали популярними в Європі в кінці XV століття і від того часу поширилися по всьому світу. Вони використовуються не тільки для розваг, але й для збирання коштів на благодійні та громадські проєкти. Для прикладу, на гроші від продажу лотерейних білетів був побудований Британський музей.

Всесвітній день озер

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / / 79 / 142.

27 серпня за ініціативою ООН відзначається Всесвітній день озер, покликаний привернути увагу до проблеми збереження та очищення прісноводних екосистем. Для Чорноморського регіону якість внутрішніх водойм, річок і лиманів має вирішальне значення, адже вони утворюють єдину гідрологічну мережу, від якої залежить біологічне різноманіття та екологічне благополуччя всієї макрорегіональної системи.

Прісноводні екосистеми є критично важливим середовищем існування для червонокнижних осетрових видів риб, які є чутливими індикаторами чистоти водної середи. Забруднення, деградація нерестовищ і порушення природного стоку становлять пряму загрозу їхньому виживанню.

Народилися в цей день:

170 років від дня народження Івана Яковича Франка (1856-1916), українського письменника, поета, прозаїка, публіциста, драматурга, науковця, книгознавця, літературознавця, архіво- й бібліотекознавця, театрознавця, краєзнавця, етнолога, етнографа, фольклориста, філософа, мислителя, культуролога, соціолога, політолога, історика, економіста, журналіста, видавця, громадсько-політичного діяча;

140 років від дня народження Валентина Васильовича Садовського (1886-1947), українського науковця, географа, економіста, соціолога, журналіста, педагога, громадсько-політичного діяча;

100 років від дня народження Володимира Олександровича Жугана (1926-2008), українського живописця;

100 років від дня народження Катерини Андріївни Захарії (1926-2012), української лікарки, науковиці;

85 років від дня народження Богдана Сильвестровича Ступки (1941-2012), українського актора театру та кіно, громадсько-культурного діяча.

Ще цього дня:

1934 - Ухвалюють постанову про заборону знищення лісу в 50-кілометровій зоні навколо Києва;

1938 - У Римі відбувається Другий Великий Збір Українських Націоналістів, який офіційно затверджує Андрія Мельника на посаді очільника Проводу Українських Націоналістів (лідера ОУН);

1939 - Відбувається перший у світі політ реактивного літака (He-178 німецького авіаконструктора Ернста Гайнкеля);

1955 - Виходить перше видання Книги рекордів Гіннеса;

Церковне свято

День пам’яті святого преподобного Пімена

Пімен був родом із Єгипту, народився близько 340 року. У молодому віці він разом з двома своїми братами пішов до одного з монастирів у Єгипетській пустелі, де вони прийняли чернечий постриг. Пімен був відомий своєю суворою аскезою та великим постом. Він міг не приймати їжу більше тижня, але завжди радив іншим їсти щодня, але без пересичення.

Пімен також прославився своєю духовною мудрістю та наставництвом. Він уникав зустрічей з мирськими людьми, але завжди був готовий допомогти ченцям своїми порадами. Помер святий у віці 110 років, близько 450 року, і незабаром після смерті був визнаний святим.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.

З прикмет цього дня:

У цей день спостерігали за погодою: якщо буря цього дня, то на непогожий вересень.

Багато ягід на горобині — осінь буде дощовою, якщо мало — сухою. Багато горіхів — голодний рік. Павук широко плете довге павутиння - утримається тепла погода, розташував свої тенета колесом — на суху. Цього дня пращури намагалися закінчити всі роботи в полі. Допомагали і тим, у кого не було чоловіка в будинку — вдовам і сиротам.

Вас також можуть зацікавити новини: Короткочасні дощі та грози на переважній частині України 26-27 серпня, термометр покаже комфортні 21-26°