Сибіга обговорив із главою МЗС Мальти захист судноплавства та посилення санкційного тиску на РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив із главою МЗС Мальти Крісом Фірном посилення захисту судноплавства в Чорному морі та подальше посилення санкційного тиску на Росію.

"Ми зосередилися на погіршенні безпекової ситуації в Чорному морі та необхідності забезпечити свободу судноплавства, захист українських портів і морського коридору, який залишається життєво важливим для експорту української сільськогосподарської продукції та глобальної продовольчої безпеки", – написав Сибіга в соціальній мережі Х.

За його словами, він закликав Мальту підтримати захист цивільного судноплавства та посилити міжнародні зусилля проти незаконної торгівлі Росією вкраденим українським зерном.

Сибіга також повідомив, що під час розмови сторони обговорили практичну підтримку України для забезпечення стійкості її енергетичної системи напередодні зими. Міністр наголосив на важливості додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики України.

Окрему увагу співрозмовники приділили посиленню санкцій проти Росії: "Ми погодилися з необхідністю подальшого зміцнення нашої співпраці, щоб позбавити Росію доходів, які вона використовує для фінансування війни. Я наголосив, що в міру продовження Росією атак тиск має відповідно посилюватися".

У цьому контексті Сибіга відзначив роль Глобального центру моніторингу морських санкцій, що базується у Валлетті. За його словами, центр сприяє посиленню морського моніторингу, обміну інформацією та протидії обходу санкцій.

Сибіга наголосив, що в міру продовження Росією атак міжнародний тиск має відповідно посилюватися. Це, за його словами, передбачає посилення санкцій, зокрема щодо балістичних ракет, екосистеми, яка забезпечує виробництво російських ракет і безпілотників, а також обмеження здатності РФ тероризувати українське цивільне населення.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2092689879662579770?s=46