У Харкові ворожий дрон влучив у балкон багатоповерхівки, постраждав чоловік

Влучання ворожого безпілотника в балкон квартири на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку зафіксували вночі в Індустріальному районі Харкова.

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік.

"Вночі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в Індустріальному районі. Гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік", – зазначається в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі.

За словами очільника ОВА, медики надали постраждалому всю необхідну допомогу.

Джерело: https://t.me/synegubov/25202