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США призупинили призначення співбесід щодо імміграційних віз у всьому світі – ЗМІ

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Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила призначення співбесід щодо імміграційних віз для заявників у всьому світі, повідомляє агентство Reuters.

"Представник Державного департаменту США заявив у вівторок, що відомство запустило глобальну навчальну програму в усіх посольствах і консульствах США по всьому світу, а графік призначень візових послуг буде скориговано для проведення навчання", – йдеться в повідомленні.

За його словами, навчання має допомогти консульським працівникам виявляти заявників, які, як вважається, можуть стати залежними від державних соціальних виплат у США, а також забезпечити "всебічну та послідовну" оцінку кандидатів на отримання віз.

Державний департамент не уточнив деталей щодо тривалості навчання та термінів його проведення.

Джерело: https://www.reuters.com/legal/government/trump-administration-issues-pause-visa-appointments-applicants-worldwide-2026-08-26/

#співбесіди #візи #сша
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