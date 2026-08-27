КМВА: У Подільському районі Києва впали уламки у дворі житлового будинку

У Подільському районі Києва зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За повідомленням відомства, інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

"У Подільському районі фіксується падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється", – йдеться в повідомленні КМВА в Телеграм у ніч на четвер.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували про запуски балістичних ракет на столицю.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19918