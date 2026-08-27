Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

КМВА: У Подільському районі Києва впали уламки у дворі житлового будинку

1 хв читати
Додати як джерело

У Подільському районі Києва зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку, повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

За повідомленням відомства, інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

"У Подільському районі фіксується падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється", – йдеться в повідомленні КМВА в Телеграм у ніч на четвер.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували про запуски балістичних ракет на столицю.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/19918

#київ #наслідки #атака
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Зеленський: позиції на Донеччині посилять двома оновленими угрупуваннями під командуванням Прокопенко і Білецького

Президент України Володимир Зеленський разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, міністром оборони Євгенієм Хмарою і представниками Генераль…

Читати