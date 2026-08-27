Унаслідок удару двома балістичними ракетами по Кривому Рогу атаковано промпідприємство, двоє поранених

Двоє людей дістали поранення внаслідок удару по Кривому Рогу, де, за попередньою інформацією, російські війська застосували дві балістичні ракети та атакували промислове підприємство, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Атаковано промислове підприємство міста. На зараз двоє поранених, не важкі", – зазначив Вілкул у повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі в ніч на четвер.

Раніше він повідомляв про атаку на Кривий Ріг двома балістичними ракетами та попереджав, що можливі ще пуски.

Джерела: https://t.me/vilkul/17676

https://t.me/vilkul/17677