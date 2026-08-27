Реткліфф у Москві закликав РФ не загострювати конфлікт із країнами НАТО – ЗМІ

Глава Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час неоголошеного візиту до Москви закликав російську сторону утриматися від подальшої ескалації щодо країн НАТО, повідомляє Politico з посиланням на обізнані з ситуацією джерела.

За словами співрозмовників видання, попередження пролунало на тлі затяжного вторгнення Росії в Україну, яке, за їхньою оцінкою, зайшло в глухий кут.

Американський посадовець окремо застеріг Москву від загострення ситуації із союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою.

"Керівник розвідки США також скористався рідкісною, неоголошеною поїздкою до російської столиці у вівторок, щоб закликати Росію зменшити військову та економічну підтримку Ірану, як повідомили одне з цих двох джерел та британський чиновник, обізнаний з подробицями поїздки", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Реткліфф відвідав Москву з неанонсованим візитом. загальнодоступні дані відстеження польотів зафіксували рух транспортного літака уряд у США з об'єднаної бази Ендрюс на околиці Вашингтона до столиці Росії. Літак вилетів з Москви приблизно через вісім з половиною годин.

За даними The Wall Street Journal, директор ЦРУ Джон Реткліфф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації. За інформацією джерел, Вашингтон попросив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ.

Останній відомий візит директора ЦРУ до Москви відбувся у листопаді 2021 року, коли Вільям Дж. Бернс, який очолював агентство за часів президента Джо Байдена, попередив Путіна та його головних помічників не нападати на Україну та чітко пояснив, якими будуть наслідки. Москва розпочала повномасштабне вторгнення протягом кількох тижнів.

Джерело: https://www.politico.com/news/2026/08/26/cia-russia-nato-moscow-ratcliffe-01051848?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter