НПЗ NORSI у Росії зупинив переробку нафти після атаки українського безпілотника – ЗМІ

Переробку нафти на заводі NORSI у Нижньогородській області РФ призупинили після атаки українського безпілотника, яка пошкодила кілька виробничих установок та інфраструктурних об'єктів, повідомляє Reuters із посиланням на три галузеві джерела.

За даними джерел Reuters, внаслідок атаки було пошкоджено кілька установок переробки, міжцехову інфраструктуру та об'єкти загальнозаводського господарства. Водночас вони не змогли оцінити, скільки часу може знадобитися для усунення пошкоджень і відновлення роботи підприємства.

"Наразі всі великі російські нафтопереробні заводи "Лукойлу" не працюють. Пермський НПЗ зупинив роботу після атаки безпілотника 21 серпня, тоді як Волгоградський НПЗ призупинив переробку 31 липня", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, Сили оборони України уніч на 26 серпня уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово Нижньогородської обл.,РФ).

Зазначається, що "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи "Лукойл". Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію.

Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/russias-norsi-refinery-halts-oil-processing-after-drone-attack-sources-say-2026-08-26/