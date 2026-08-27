Сили оборони відбили з початку доби 189 ворожих атак – Генштаб

З початку доби відбулося 189 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22:00 середи.

"Агресор здійснив 60 авіаційних ударів із застосуванням 197 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7192 дрони-камікадзе та здійснив 2340 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", – інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Костянтинівському напрямках, де агресор здійснив відповідно 14 та 10 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42036