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На Сумщині внаслідок масованої атаки РФ загинула жінка, ще четверо людей постраждали – ОВА

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Внаслідок масованої атаки РФ на Роменську громаду Сумської області загинула 66-річна жінка, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

За його словами, російські війська ввечері спрямували по громаді, попередньо, дев'ять безпілотників.

"Унаслідок удару по житловому будинку загинула 66-річна жінка. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – йдеться в повідомленні, поширеному у Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/3152

#сумська #жертви #атака
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