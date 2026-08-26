У США заявили, що вибуховий дрон біля українського літака в Лейпцигу мав ознаки пристроїв ГРУ РФ

Вибуховий безпілотник, виявлений в ніч на 5 серпня поблизу українського вантажного літака "Антонов" в аеропорту Лейпцига в Німеччині, мав ознаки, характерні для пристроїв, які зазвичай використовує Головне управління військової розвідки РФ (ГРУ), повідомило ABC News із посиланням на джерело в розвідці США.

"Американський чиновник, якого поінформували про розслідування ймовірної диверсійної змови, заявив, що вибухівка, встановлена на безпілотнику, а також конструкція смертоносного пристрою були "типовими" для тих, що використовуються ГРУ Росії", – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 5 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено безпілотник, оснащений вибухівкою. Аеропорт тимчасово призупинив роботу. Для знешкодження об'єкта було викликано фахівців-саперів.

Пізніше повідомлялося, що один із вантажних літаків "Антонов" в аеропорту Лейпцига, поряд в яким було знайдено дрон із вибухівкою, був нібито завантажений військовими боєприпасами, які незадовго до цього було перевезено з Франції до Лейпцига і, ймовірно, призначалися для подальшого транспортування. За даними Міністерства оборони, на той момент в аеропорту не було військових перевезень Бундесверу.

Загалом аеропорт "Лейпциг/Галле" вважається важливим транспортним вузлом і логістичним центром для військових. Згідно з повідомленнями владних органів, Україна теж використовує цей аеропорт з початку війни в лютому 2022 року як альтернативний пункт для перевезення військових вантажів.

Американські посадовці, ознайомлені в розвідувальними даними щодо інциденту, вважають, що безпілотник в вибухівкою, виявлений на території аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині, ймовірно, належить РФ.

Джерело: https://abcnews.com/International/leipzig-airport-drone-linked-russian-military-intelligence-us/story?id=135945223