Сибіга висловив співчуття народу Непалу через наслідки повеней і доручив посольствам допомагати у пошуку українців

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив співчуття народу Непалу у зв'язку із загибеллю людей та масштабними руйнуваннями внаслідок раптових повеней і доручив українським дипломатичним установам сприяти пошуку громадян України, які вважаються зниклими безвісти.

"Жахливі новини з Непалу, де раптові повені забрали життя людей і спричинили масштабні руйнування. Висловлюю щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких", – написав Сибіга в дописі, поширеному в соціальній мережі X.

Він зазначив, що Україна солідарна з народом Непалу та побажав сил рятувальним командам, які працюють у складних умовах, а також швидкого відновлення постраждалим громадам.

"Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти в постраждалих районах", – наголосив міністр.

За його словами, він доручив посольствам України в Індії та Китаї, а також почесному консулу України в Непалі підтримувати тісний контакт із відповідними органами влади та вживати всіх необхідних заходів у ході пошуково-рятувальних операцій.

Як повідомлялося, раніше в Міністерстві закордонних справ України зазначали, що у Непалі після стихійного лиха наразі вважаються зниклими безвісти 53 громадянина України, серед яких 46 туристів, із якими вранці було втрачено зв'язок. Зокрема на "гарячу лінію" МЗС надійшли вісім повідомлень від родичів щодо втрати зв'язку з особами зі згаданого списку.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2092695541700579820?s=46