У Берліні викрили власника медіаресурсу, який вимагав $3,5 тис. за видалення компрометуючих публікацій

Власник сайту та пов'язаного з ним Телеграм-каналу отримав підозру у вимаганні криптовалюти в еквіваленті $3,5 тис. за видалення публікацій із компрометуючими матеріалами та припинення їх поширення, повідомила пресслужба Національної поліції України.

За даними поліції, протягом кількох років на цих ресурсах систематично публікували негативні та дискредитаційні матеріали щодо керівника підприємства та його бізнесу. Ресурси мали багатотисячну аудиторію та переважно використовувалися для розміщення компрометуючого контенту, водночас не були зареєстровані як онлайн-медіа та не внесені до Реєстру суб'єктів у сфері медіа.

"Публікації щодо потерпілого та очолюваного ним підприємства з'являлися на цих майданчиках щонайменше з 2018 року. Після чергової серії матеріалів власник ресурсів висунув потерпілому конкретну вимогу – передати криптовалюту, еквівалентну 3,5 тисячам доларів США, за видалення вже оприлюднених матеріалів та припинення їх подальшого поширення", – зазначається і повідомленні відомства у середу.

У ході розслідування правоохоронці встановили, що фігурант перебуває у Федеративній Республіці Німеччина, після чого ініціювали проведення слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги.

26 серпня німецькі поліцейські на виконання запиту української сторони провели обшук за місцем проживання фігуранта в Берліні. У слідчих діях брали участь працівники Головного слідчого управління та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Власнику інтернет-ресурсу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та його екстрадиції в Україну.

Як уточнили джерела агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про інформаційний ресурс "ОРД".

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/75153